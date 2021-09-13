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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 99 öğretim üyesi alınacak.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi kadrosuna başvurmak isteyen adayların İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurmak isteyen adayların ise her bölüm/programın bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

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