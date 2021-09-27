İstanbul hava durumu, Meteoroloji tarafından yayınlandı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Eylül – 1 Ekim gökyüzü sıcaklık verilerini açıkladı. İstanbul’da sıcaklık 15-25 derece arasında olması beklenirken, nem oranın düşüş gözlemlendi. Ekim ayının ilk gününde, rüzgar kendisini gösterecek. Kurum tarafından açıklanan beş günlük veriler:

27 Eylül: Haftanın ilk gününde gökyüzü açık, bulutlu ve güneşli. Yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 55-87 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor.

28 Eylül: İstanbul’da Salı günü yağmur beklenmezken, gündüz sıcaklık 23 derece, gece sıcaklık 16 derece. Nem oranı yüzde 51-83 arasında. Rüzgar saatte 25 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

29 Eylül: Çarşamba günü, İstanbul’da sağanak yağmur gözlemlendi. Sıcaklık 16-21 derece arasında olurken, nem oranında hafif bir yükseliş bekleniliyor. Rüzgar saatte 31 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

30 Eylül: İstanbul’da Perşembe günü, sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcaklık en yüksek 21 derece, en düşük 16 derece. Nem oranı yüzde 55-77 arasında. Rüzgar saatte 32 km hızda esmesi bekleniliyor.

1 Ekim: Ekim ayının ilk gününde sağanak yağmur gözlemlenirken gündüz sıcaklık 20 derece, gece sıcaklık 15 derece. Nem oranı yüzde 64-78 arasında. Rüzgar saatte 35 km hızda esmesi tahmin ediliyor.