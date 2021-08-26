İstanbul hava durumu: Meteoroloji’den sıcaklık verileri

İstanbul hava durumu, 26-30 Ağustos sıcaklık verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinde açıklandı. 5 günlük verilere bakıldığında en yüksek sıcaklık 34 dereceye çıkarken, en düşük sıcaklık 22 derece. Pazar gününe dikkat! Nem oranında artış gözlemlendi!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos – 30 Ağustos tarihleri arasında sıcaklık tahminlerini resmi web sitesinde paylaştı. Bu hafta yağmur beklenmezken, gökyüzü bulutlu-güneşli olması tahmin ediliyor.

26 Ağustos: İstanbul’da gökyüzü açık, parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 31 derece, en düşük sıcaklık 22 derece. Nem ornaı yüzde 42-96 arasında. Rüzgar saatte 12 km hızda esmesi bekleniliyor.

27 Ağustos: Cuma günü yağmur beklenmezken, gündüz sıcaklık 33 derece, gece sıcaklık 22 derece. Nem oranında düşüş gözlemlendi: Yüzde 37-75 oranında olması beklenirken, rüzgar saat 12 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

28 Ağustos: Hafta sonu İstanbul’da gökyüzü açık. Cumartesi günü sıcaklık 23-34 derece arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 49-88 arasında. Rüzgar saatte 22 km hızda esmesi bekleniliyor.

29 Ağustos: Pazar günü en yüksek sıcaklık 32 derece, en düşük sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 62-96 arasında. Rüzgar saatte 16 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

30 Ağustos: Haftanın ilk gününde İstanbul’da gökyüzü açık, parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 31 derece, gece sıcaklık 23 derece. Nem oranı yüzde 52-96 arasında. Rüzgar saatte 21 km hızda esmesi bekleniliyor.