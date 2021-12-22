İstanbul Havalimanı’nda operasyon: Böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaport ve göçmen kaçakçılığı olaylarına karşı çalışma yapan polis, bir kişiyi şüpheli buldu.

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Polis ekipleri, yabancı nüfusu 2 milyonu bulan İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Son dönemlerde kaçak göçmenlerin sahte pasaport kullanarak İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa'ya kaçmaları sebebiyle burada da denetimler sıkılaştırıldı.

Sahte evraklarla ilgili çalışma yapan ekipler, 11 Kasım 2021'de bir kişinin tavırlarından şüphelendi.

Almanya'ya gitmek isteyen şüphelinin gösterdiği ABD'li diplomat D.J.K. adına düzenlenmiş pasaport incelendi. Pasaportun şüpheliye ait olmadığı belirlendi.

KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ DE YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelinin Suriye uyruklu R.S. olduğunu tespit etti. R.S. gözaltına alırken, güvenlik kameraları incelendi.

R.S.'nin havalimanında bir kişiyle buluştuğu ve kıyafetlerini değiştirdiği anlaşıldı. R.S.'nin buluştuğu kişi de gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin, ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda diplomat olarak görevli olan D.J.K. olduğu belirlendi.

Amerikan vatandaşı D.J.K.'nın üst aramasında 10 bin Dolar ve yine kendi adına ait diplomatik pasaport bulunduğu belirtildi.

ABD'Lİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Sahte pasaport kullanarak Almanya'ya gitmeye çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu R.S. hakkında “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Amerikan vatandaşı olan D.J.K. ise tutuklandı.

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