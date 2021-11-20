‘İstanbul İcra’ tabelasını astı: Yaklaşık 20 milyon icra dosyası taşınacak

Avrupa’nın en büyük adliyesi İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 34 icra müdürlüğü, 29 icra mahkemesi ve 3 iflas masası Ocak ayında taşınıyor. Arşivdeki dosyalarla birlikte 20 milyonun üzerinde dosyanın taşınması bekleniyor.

Hayati ARIGAN

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Avrupa'nın en büyük adliyesi olan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 34 icra müdürlüğü, 29 icra mahkemesi ve 3 iflas masası 2022 Ocak ayında Şişli Kuştepe'de inşaatı tamamlanmak üzere olan ek hizmet binasına taşınıyor.

Şubat ayında faaliyete girmesi planlanan ek hizmet binasına arşivdeki dosyalarla birlikte 20 milyonun üzerinde dosyanın taşınması bekleniyor.

EK HİZMET BİNASINA “İCRA” TABELASI ASILDI

23 katlı 2 bloklu ek hizmet binasının inşaatı tamamlanmak üzere. Binaya “İstanbul Adliyesi Ek Hizmet Binası İcra” yazan tabela asıldı. İcra birimlerinde bulunan yaklaşık 600 personel’in görev alacağı ek hizmet binasına milyonlarca dosya da taşınacak.

20 MİLYON DOSYA

Taşınmayla birlikte İstanbul Adalet Sarayı’nın insan yoğunluğunun yüzde 30 azalması öngörülüyor. 34 icra müdürlüğünde 2021 yılında açılmış, ortalama 150 bin icra dosyasından 5 milyonun üzerinde “derdest” yani takibi devam eden dosya bulunuyor. İcra müdürlükleri, 29 icra hukuk ve icra ceza mahkemeleri ile 3 iflas masasının dosyaları ile 20 milyonun üzerinde dosya ek hizmet binasına taşınacak.

HUKUKÇULAR MEMNUN DEĞİL

Hukukçular ise yeni hizmet binasının da talebi karşılayamayacağı, bunun da geçici bir önlem olduğunu belirtiyor. Asliye ticaret mahkemelerinin icra daireleri ile bağlantılı olduğunu belirten hukukçular, zaman kaybı yaşayacaklarını ve sıkıntılar yaşayacaklarını söyledi.

2011’DE AÇILDI

İstanbul Adalet Sarayı 2011’de hizmete açılmıştı. İstanbul, Beyoğlu, Şişli, Eyüp, Fatih adliyeleri olmak üzere toplam 5 adliye ve Sultanahmet, Sirkeci, Gülhane, Levent, Beyoğlu, Şişli Ceza, Şişli Hukuk, Şişli İcra, Şişli İcra Mahkemesi, Fatih, Eyüp adliye binaları olarak toplam 11 ayrı binadaki adliyeler tek binada toplanmıştı. İstanbul Adalet Sarayı 6 blok, 7 bordum kat, zemin kat ve 12 kat olmak üzere toplam 333.000 metrekarelik kapalı alana sahip.

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