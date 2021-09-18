İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 10 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır.

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