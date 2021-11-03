İstanbul Sözleşmesinden çıkıldıktan sonra 162 kadın öldürüldü

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin arttığını ve kadın cinayetlerinin önüne geçilemediğini söyledi. Yaşar, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından sonra en az 162 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türk toplumunda ailenin temelinin kadınlar olduğunu vurgulayarak, “Kadınlara, sokakta korkmadan gezebileceği, çekinmeden iş yerlerine gidebileceği, gerçekten devletin sorumluluğunda olduklarını hissedebilecekleri, hayatlarını özgürce sürdürebilecekleri bir Türkiye yaratmak gerekir” dedi.

EYLÜL AYINDA 26 KADIN CİNAYETİ, 19 ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ YAŞANDI

Kadının, Türk ve İslam aleminde önemine değinen İYİ Partili Yaşar, geçmişte Türk kadının hem ailede hem de siyasi ve ekonomik alanda da söz sahibi olduğunu, Cumhuriyet döneminde de Türk kadının elde ettiği hak ve fırsatlar sayesinde pek çok toplumun önüne geçtiğini söyledi. İstanbul Sözleşmesi tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bedri Yaşar, “Kadına şiddete yönelik mecliste alınan kararlar, yasalar, iyileştirmeler, görüşülen konular elbette ki önemlidir. Ancak alınan kararların uygulanması daha da önemlidir.

Kadına yönelik şiddette uygulanan cezalar caydırıcı olmalıdır. İyi hal indirimleri irdelenmelidir. Türkiye’de son 10 yılda 2 bin 500’e yakın kadın cinayeti işlenmiştir. 2020’de 527 kadının hayatına son verilmiştir. Sadece Eylül ayında 26 kadın cinayeti 19 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Ancak Hükümet İstanbul Sözleşmesi'ni 21 Mart 2021 tarihinde feshederek büyük bir yanlış yaptı. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarıldığı günden bu yana en az 162 kadın cinayeti, 106’dan fazla şüpheli kadın ölümü gerçekleşti” diye konuştu.

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