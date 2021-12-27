İstanbul Tabip Odası: İmamoğlu 16 milyon İstanbullu ve hekimlere emanettir

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye başlattığı teftişiyle ilgili açıklamada bulunan İstanbul Tabip Odası, "Sayın Ekrem İmamoğlu kendisine oy versin veya vermesin 16 milyon İstanbulluya ve İstanbul’a hizmet eden hekimlere emanettir. AKP’nin bu durumu artık hazmetmesi ve seçmen iradesine saygı göstermeyi öğrenmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

Sözcü İstanbul

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İçişleri Bakanlığı'nın “İBB ve bağlı kuruluşlarda işe alınan kişilerden bir kısmının terör örgütleri ile iltisaklı veya irtibatlı olduğu şeklinde ihbar, şikâyet ve tespitler olduğu” iddiası ile başlatılan teftişine bir tepki de İstanbul Tabip Odası'ndan geldi.

“VAKA-I ADİYE HALİNE GELMİŞTİR”

Başlatılan teftişin demokrasi adına son derece kaygı verici bir durum olduğunu belirten İstanbul Tabip Odası, şu açıklamayı yaptı:

* İktidarı elinde bulunduranların siyasi rakipleri ve muhalif yapılara kolaylıkla terörist veya terör destekçisi damgası vurması darbe/baskı dönemlerinde sıklıkla karşılaştığımız, ülkemiz demokrasisinin süreğen sorunlarından birisidir.

* Ancak, partili cumhurbaşkanlığı modeli ile birlikte yürütülen ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ döneminde siyasi rakiplerin ve muhalefetin terörist olarak damgalanması vaka-ı adiye haline gelmiştir.

* KHK ve güvenlik soruşturması gibi çok geniş yetkilerle donatılmış bir iktidarın tekrarlanan seçimlerde kendisini açık bir farkla yenilgiye uğratarak seçilen İBB Başkanı hakkında ‘terör destekçilerini işe alıyor’ suçlamasında bulunması yaşadığımız baskı ortamının geldiği noktayı göstermektedir.

* Seçimlerde kaybetmeyi hazmedemeyenlerin, seçilmiş bir kişiyi böylesi bir yöntemle karalamaya çalışmasının gerekçeleri kamuoyu tarafından bilinmektedir.

“AKP'NİN BU DURUMU ARTIK HAZMETMESİ GEREKİR”

İstanbul Tabip Odası’nın açıklaması şöyle devam etti:

* Topluma, muhalefete korku salmayı, baskı altına almayı amaçlayan bu girişimlere karşı hatırlatıyoruz: Sayın Ekrem İmamoğlu kendisine oy versin veya vermesin 16 milyon İstanbulluya ve İstanbul'a hizmet eden hekimlere emanettir.

* AKP'nin bu durumu artık hazmetmesi ve seçmen iradesine saygı göstermeyi öğrenmesi gerekir.

* Siyasi iktidarın bütün muhalefeti susturmaya, sindirmeye, yıldırmaya yönelik bu ve benzeri girişimlerine karşı dün olduğu gibi bugün de, yarın da demokrasiyi, özgürlükleri ve seçme-seçilme hakkını ısrarla savunmaya devam edeceğiz.

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