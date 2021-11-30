İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: İhaleyi devlet yaparsa taksi artışına karşı değiliz

İBB'nin 5 bin yeni taksi önerisine 11 oylamada da karşı çıkan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, ihaleyi devlet yaparsa taksi sayısının artışına karşı olmadıklarını açıklayarak “Biz ulaşım sektörünün bakanlığa bağlanarak eski düzende yönetilmesini istiyoruz” dedi.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarında 11 kez gündeme getirdiği yeni 5 bin taksi teklifine karşı oy kullanan ve sert bir şekilde muhalefet eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

29 Kasım günü Twitter'da “Sancak Konuşmaları” başlıklı sohbet odasında “CHP'li İmamoğlu'nun 5 bin taksi ısrarının perde arkası” konulu oturumuna katılan Aksu, ihaleyi devlet yaparsa İstanbul'da taksi sayısının artışına karşı olmadıklarını söyledi.

“SEÇİLMİŞ SİYASETÇİLER ESNAFIN DERDİNDEN ANLAMIYOR”

Aksu konuşmasında şunları kaydetti:

* Açıkçası hükümetimizden, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan şunu istiyoruz. Diyoruz ki önceden olduğu gibi biz İl Trafik Komisyonu’yla yönetilmek istiyoruz. Önceden ulaşım sektörü, İl Trafik Komisyonu'na bağlıydı. Yani işin açıkçası seçilmiş siyasetçiler, esnafın derdinden fazla anlamıyorlar. Fazla istişare etmiyorlar, çözüm önerilerini üretmiyorlar. Ayrıca burada atanmış kişiler, valimiz, Allah yüz bin defa razı olsun; her zaman bizlere destek veriyor, istişare yapıyor.

* Çözüm önerilerimizi sunuyoruz, konuşuyoruz. Biz İstanbul’da ulaşım sektörünün bakanlığımıza bağlanarak eski düzende yönetilmesini istiyoruz. İstanbul’da eğer taksi ihtiyacı varsa, taksi sayısı arttırılması gerekiyorsa biz bu parametreleri, bu kriterleri oluştururuz. Oturur, konuşuruz. Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sayısının artışına da karşı değiliz.

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