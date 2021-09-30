İstanbul Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 50 akademik personel alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Üniversitesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi istihdam edecek.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacak. Müracaatlar şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, Hemşirelik Fakültesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaşması gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…