İstanbul Üniversitesi öğretim elemanı alıyor

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre boş bulunan kadrolara 12 öğretim elemanı alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Üniversitesi isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Adaylar 15.10.2021 tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuru gerçekleştirebilir.

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