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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kadıköy Merdivenköy'deki hastane binasını 10 yıllığına kiraya verecek.

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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İhale, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11:00' de İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacak.

İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilir.

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