İstanbul Valiliği’nden hava durumu uyarısı

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan 6 günlük hava tahmin raporuna göre, İstanbul'un batı ilçelerinde aralıklı olarak karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Valiliği, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine dayandırdığı açıklamasına göre; 16-21 Aralık 2021 tarihlerinde beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler,

Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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