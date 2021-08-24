‘İstanbul Yenileniyor’ kampanyasına rekor başvuru geldi

İBB'nin depreme karşı güvenli yapılar oluşturmak için başlattığı "İstanbul Yenileniyor" kampanyasına rekor başvuru geldi. Sisteme 1.5 ayda, 150 bin İstanbullunun yaşam alanını kapsayan bin 600’ün üzerinde başvuru yapıldı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, İmar AŞ ve BİMTAŞ'ın bulunduğu Şehircilik Grubu Koordinatörlüğü, depreme karşı güvenli yapılar oluşturmak için İstanbul Yenileniyor Platformunu kurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “istanbulyenleniyor.com ile dönüşümü birlikte başaracağız” sözleriyle duyurduğu platform, 5 Temmuz'dan bu yana İstanbullulara hizmet veriyor. İBB, bu platformla riskli yapılarını dayanıklı konutlara dönüştürmek isteyen vatandaşların başvurularını alıyor. Tüm süreç boyunca yol haritası sunarak, yapılarını yeniliyor. Kentsel dönüşüm konusunda, geçmişteki olumsuz örnekler yüzünden güvensizlik duyan vatandaşlar, İBB çatısı altında kurulan bu platform sayesinde binalarını güvenli şekilde dönüştürebiliyor.

150 BİN VATANDAŞI KAPSIYOR

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, 1.5 aylık süre içinde 150 bin vatandaşın yaşam alanını kapsayan 1.600'ün üzerinde rekor başvuru aldıklarını belirtti. Kurt, “Vatandaşlarımıza riskli yapılarını yenilemek için teklifte bulunacağız. Şartları birlikte belirleyeceğiz. Uzlaşırsak, riski yapıları tahliye edip yeni yapılarını yapacağız” dedi. İstanbul Yenileniyor Mobil Destek Araçları ise meydanlarda vatandaşlara buluşuyor. Vatandaşlar, binaların yenilenme süreciyle ilgili tüm bilgileri bu noktalardan alabiliyor. Mobil araçların, hangi tarihte hangi noktada olacağını istanbulyenileniyor.com sitesi üzerinden ya da 444 06 04 numaralı çağrı merkezinden takip edebilmek mümkün.