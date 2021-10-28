İstanbul’a yeni 5 bin yeni taksi teklifine 10. kez ret

İBB’nin İstanbul’un kangrene dönen taksi sorununu çözmek için önerdiği 5 bin yeni taksi, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME tarafından 10’uncu kez reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlık ettiği toplantının en önemli gündem maddesi, İBB yönetiminin 10'uncu kez oya sunduğu 5 bin yeni taksi teklifi oldu. Dışarıda protesto gösterisine neden olan yeni taksi teklifi, oturumda da tartışma yarattı. Tartışmaların ardından 5 bin yeni taksi teklifi, çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile 10'uncu kez reddedildi.

“NÜFUS ARTIYOR TAKSİ SAYISI ARTMIYOR”

Oylama öncesinde İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için 10'uncu kez gündeme getirdiklerini söyleyerek yeni önerdikleri sistemi tekrar anlattı. “Nüfus artıyor ama taksi sayısı artmıyor” diyen Cihan, önceki dönemde de bu yetersizliğe yönelik raporlar hazırlandığını söyledi. Cihan “1.5 yıldır anlattığımız 6 bin taksi meselesi İBB'nin daha önceki çalışmalarına dayanıyor. Son 60 yılda nüfusumuz katlandı taksi sayımız sabit kaldı” dedi. Cihan daha önce UKOME'de kabul edilen minibüs ve dolmuştan dönüşecek 1000 taksi için önümüzdeki hafta kuralar çekileceğini ve sisteme dahil olacaklarını da açıkladı.

“META HALİNE GELMESİNİ İSTEMİYORUZ”

5 bin taksi plakasını satmak değil kiralamak istemediklerini belirten Cihan “Taksinin bireysel bir meta haline gelmesini istemiyoruz. Kurumsal bir sistem getirmek istiyoruz. Amacımız plaka satıp gelir elde etmek değil taksi sistemini daha iyi hale getirecek bir model oluşturmak. Mevcut 17 bin 395 taksiyi almak gibi niyetimiz yok” diye konuştu. Cihan “Süreli olarak kiralama yapacağız. Taksinin yatırım aracı olmaktan çıkıp hizmet aracı olmasını istiyoruz” dedi. Cihan, geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı şoförlerin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeyi de tekrar anlattı.

“TAKSİ ESNAFI 30 YILDIR BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu teklife karşı çıktı. Aksu şunları söyledi:

“Taksi esnaf grubu olarak soruyorum. Yerel seçimden önce verilen vaatlerin hangisi tutuldu? İBB bol bol PR yaptırdı. Para harcanarak yandaş kanallara reklam verilerek ‘taksi kötü' diye algı yapıldı, bizi halka düşman ettiniz. 81 ilde taksicilik yapan bir belediye yok. İBB sürekli bu konuyu gündeme getiriyor sanki İstanbul'da bir tek taksi sorunu varmış gibi davranıyor. Esnafı siyasi malzeme haline getirdiler, bizi kimse siyasete alet edemez. Asıl sorun toplu taşıma. Vatandaş toplu taşıma araçlarına binemediği için taksiye yöneliyor. Taksi ücreti de düşük olduğu için talep oluşuyor. Sanki taksi sayısı eksikmiş gibi görünüyor. Taksi esnafı 30 yıldır böyle zulüm görmedi, kaosa sürükleniyoruz. Bazı medya grupları, trol hesaplar bizi halka düşman etti. Taksiciler ‘hiç bu kadar itibarsızlaştırılmadık çocuklarımız okula gidemiyor' diye şikayet ediyor. Belediyenin sözcüsü tweet atıyor ‘Eyüp bey de direksiyona geçecek' diye. İBB başkanını halk seçti İstanbul'u yönetiyor. Beni de esnaf, oda başkanı seçti. O zaman herkes kendi işini yapsın.”

“BARON MAFYA DİYORLAR”

Aksu, “Bazı yetkililer ‘baron, mafya' diyor. 100-200 daire satan baron olmuyor, gariban taksici baron oluyor. 6 bin 622 maaşı nereden vereceksiniz, taksinin böyle bir kazancı yok. İETT otobüsünde çalışanların maaşı 4 bin lira. 17 aydır zam yapılmamış. Kendi bünyesinde çalıştırdığı arkadaşlarımıza bu ücretleri neden ödemiyor merak ediyorum. Amaç taksi şoförlerini kutuplaştırmak, ayrıştırmak. Bu maaşı verebilmek için taksi metre ücretine yüzde 300 zam yapılması gerek” dedi.

“EMEK SUİKASTI”

Taksi tarifesinin çok ucuz olduğunu savunan Aksu “Halk ekmeğe, toplu taşımaya yapılan zam bize yapılmadı. Bizim üzerimizden farklı algılar yapılıyor. Biz aziz İstanbul'a hizmet için varız. İstişareye açığız, bu sorunu çözmeye varız. Burada bir emek suikastı görüyoruz. İtibarsızlaştırıldık. Taksi sayısının artışına ihtiyaç yok takdir komisyonun” diyerek konuşmasını bitirdi. Aksu'ya yanıt veren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, “Eyüp beyin taksiciler hakkında açıklama yaptığını bugüne kadar görmedim, hep plaka sahipleri tarafından açıklama yapmıştı. Toplu taşıma ve taksi şoförleri ile ilgili bugün ilk kez açıklama yaptı. Talihsiz bir örnek verdi. İETT binlerce sürücü çalıştıran 150 yıllık kurum. Kadrosuna, kıdemine, performansına göre değişik kademelerde maaşlar var. 4 bin 500 TL maaş doğru ama iki katı alan da var. Toplu taşımanın yüzde 60'ını biz sağlıyoruz. Her gün 4 milyon yolcu taşıyoruz” dedi. Cihan da Aksu'nun bugüne dek hiç taksi sürücülerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili bir teklifle gelmediğine dikkat çekti.

“SIKINTININ KAYNAĞI ŞOFÖRLER”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel “Sıkıntının kaynağı şoförlerle ilgili. Bütün vaktimizi buna ayırıyoruz. İstanbul'da toplu taşımada da sıkıntı var. Biz dijitalleşmeyi tamamlayalım önce. 1000 taksiyi size verdik. Bu taksilerle ilgili usul ve esaslar açısından arkanızdayız. Güzel bir uygulama yapalım, dijitalleşmeyi sağlayalım. UKOME 10 değil 4 kez reddetti. Sayılarla manipülasyon yapabilirsiniz. Bu İstanbul'un sorununu çözmüyor. Siz taksicileri şeytanlaştırırsınız, onlar da hafiye gibi bozulan İETT otobüslerinin peşine düşer. İstanbul'da taksilerle ilgili kalite problemi var” dedi.

ÇAĞLAR ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Oturumu yöneten Çağlar “Sayılarla manipülasyon yapsaydık sizin daha önceki oturumdaki ‘ölçmezseniz yönetemezsiniz' eleştirinizle karşılaşamazdık. Biz ölçtük, çalışma yaptık. Yolcu ile taksici buluşamıyor” dedi. Aksu'ya “Yolcu seçerek, taksimetrelerle oynayarak, yolcuya kötü davranarak yolcuyu kendinize siz düşman ediyorsunuz” yanıtını veren Çağlar şöyle devam etti:

“16 milyonun feryadını buraya taşıyoruz. Görevimiz bu. Bir taksi sisteme dahil edilirse 7 araç trafikten çekiliyor. Hangi yatırım var ki sermaye tarafı yüzde 43, emek tarafı yüzde 13 alacak? Biz ayda 320 milyon TL, İETT'yi ucuz ulaşım sağlaması için sübvanse ediyoruz. 5 bin taksi için de sübvanse gerekirse sağlamaktan çekinmeyiz. 1990 yılında 7 milyon nüfus bugün 16 milyon gözükse de mülteci ve turistle 20 milyona hizmet ediyoruz. 17 bin 395 taksinin yetmediği bilimsel verilerle de ortaya konuyor. Konu artık topluma mal oldu. 5 bin taksi 4 şoförden 20 bin kişiye bugünkü ekonomik koşullarda istihdam demektir. Bunu da gözardı etmeyin. Bu sorunun toplumsal tramvaya dönüşmemesi adına tekrar gündeme getirdik.”

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