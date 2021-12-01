İstanbul’da 16 milyon TL’lik kaçak tütün operasyonu

İstanbul’da tütün kaçakçılarına yönelik çalışma yapan polis bir depoya baskın düzenledi. Baskında, 16 milyon lira değerinde 247 bin 300 paket tütün ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Büyükçekmece'de bir firmanın kaçak olarak yurt dışından tütün getirdiği bilgisi polisi harekete geçirdi.

Yapılan çalışmalarda, firmanın kaçak tütünlere irsaliye düzenlendiği belirlendi. Tütünlerin bir depoda saklandığını belirleyen polis adrese baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında, 247 bin 300 paket halinde, 12 ton 102 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri 16 milyon lira olan kaçak tütünle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.