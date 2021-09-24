İstanbul’da 1600 yıllık Bizans çeşmesi bulundu

İBB’nin restorasyon ve arkeolojik kazı çalışması yürüttüğü İstanbul’un kayıp sarayı Bukoleon’da 1600 yıllık Bizans çeşmesinin kalıntılarına ulaşıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’da bilinen en eski tarihli çeşme ve sarnıç yapılarına ulaşıldığını söyledi.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yıllar önce kaderine terk edilen ve bir çöküntü alanına dönüşen Sultanahmet’in sahil yolu kısmındaki Bukoleon Sarayı'nda İBB miras ekipleri, 2021 yılının ilk aylarında restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalar sırasında 1600 yıllık bir Bizans Çeşmesi ortaya çıktı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat konuyla ilgili açılama yaparak “ 6-7 metrelik toprakla dolu bir alandı. Kazılar sırasında sarayı açığa çıkarmaya başladık. Bukoleon Sarayı 1600 yaşında ve tarihteki önemli saray komplekslerinden biri. Biz indikçe, kazdıkça bu alanda çalışma yapanların hiç görmediği bilmediği bir sarayı ortaya çıkarmış oluyoruz” dedi.

“BİLİNEN EN ESKİ TARİHLİ ÇEŞME”

6 metreye yakın bir kazı yaptıklarını anlatan Polat “Girdiğimiz yer anıtsal giriş kapısının olduğu hol. Girişin karşısında görmüş olduğunuz çeşme dün açığa çıktı. Üst kısım kazılmaya başlandığında niş olduğunu düşünmüştük. Kazı bitince fark ettik ki bu bir çeşme. Arkasındaki sarnıçla beraber bir su haznesi var. Gördüğünüz açıklıktan su tahliyesi var. Bu çeşmenin şöyle bir önemi var; İstanbul'un bulunmuş şu ana kadar ki en erken tarihli çeşmesi. 1600 yıllık bir yapı grubuna ait bir çeşme. İstanbul'da bilinen ve çalışmayla açığa çıkarılmış en eski tarihli çeşme ve sarnıç yapıları” diye konuştu.

“2-3 AY İÇİNDE SARNIÇ AÇILACAK”

Polat, aşama aşama yeni buluntular ortaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirterek şu örnekleri verdi:

“Sarayın galeri yolu da burada açığa çıkmış oldu. Geçiş odaları, kapatılmış dar koridorlar, bugüne kadar hiç bilinmeyen rampalar, yine toprak altında kalmış bir kısmı bugüne kadar Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen malzemeler ortaya çıktı. Bir yıl içinde Bukoleon Sarayı'nı gezilebilecek şekilde belli etaplarını düzenlemeyi planlıyoruz. Bütün etaplar 2 yıl içinde bitecek. Şu an zaten açık, şantiye gezilebiliyor. 2-3 ay içinde de sarnıç bölümünü açmayı düşünüyoruz”

“5 METRE AŞAĞIDA NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kazı öncesi ve sonrası fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Polat, “Birkaç ay önce 5 metre aşağıda ne olduğunu bilmiyorduk” diyerek, 23 Eylül tarihinde yapılan keşfin önemine dikkat çekti.