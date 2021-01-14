İstanbul’da aşılar hastanelere böyle dağıtıldı

Ankara’dan İstanbul’a getirilen ‘CoronaVac’ aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün Bakırköy’deki ilaç deposunda bekletildi.

Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen ‘aşı nakil araçları’ ile İstanbul’daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü. Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı.

İLK AŞILAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILIYOR

CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı.

İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. “Her şey yolunda işliyor” diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu. (DHA?