İSKİ Genel Müdürü: İstanbul’da su sıkıntısı yok ama…

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yeni yağışlı mevsime girilirken İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldü. İSKİ Genel Müdürü Nemrutlu, "İstanbul'da su sıkıntısı yok ama suyu tasarruflu kullanmamız şart" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Ekim ayı ile birlikte başlayacak ve mayısa kadar devam edecek olan yeni yağışlı mevsime girilirken İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 37,32 olarak gerçekleşmişti.

Mevcut tabloda İstanbul'da yakın zamanda bir susuzluk tehlikesi öngörülmüyor. Önümüzdeki dönemde alınacak yağışlarla, barajlardaki su miktarının çok daha yukarılara çıkması bekleniyor. Buna rağmen suyun verimli ve israf edilmeden kullanılmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

İÇMESUYU YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Toplamda 23 bin kilometrelik bir hat ile İstanbul'a su sağlayan İSKİ, şehrin birçok noktasında dev içmesuyu yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiğini açıkladı. Anadolu Yakası'nın tamamına yakını ve Avrupa Yakası'nda da 5 ilçeye su sağlayan Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini günlük 500 bin metreküp arttıracak Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi çalışmalarında ise sona gelindiği bildirildi.

İSTANBUL’A 4 YENİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

Yine Şile'de özellikle yaz aylarında yaşanan su stresini önlemek amacıyla inşa edilen günlük 20 bin metreküp kapasiteli Şile Darlık İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin de yaklaşık yüzde 75'inin tamamlandığı açıklandı. 120 bin m3 kapasiteli Terkos İçmesuyu Arıtma Tesisi ve 100 bin metreküplük Taşoluk İçmesuyu Arıtma Tesislerinde de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

MELEN SİSTEMİ'NİN KAPASİTESİ ARTIYOR

Öte yandan İSKİ, İstanbul'a su sağlayan Melen Sistemi'nin kapasitesinin arttırılması için de çalışmalarına devam ettiğini belirterek, yeni pompaların eklenmesi ile birlikte sistemin kapasitesinin günlük 735 bin metreküp artırılacağını açıklandı.

İSTANBUL'DA SU SIKINTISI YOK AMA SUYU TASARRUFLU KULLANMAMIZ ŞART

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'da kısa vadede su sorunu yaşanmayacağını ifade etti. Mermutlu sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak bu suyu dikkatli kullanmamız, suyu israf etmeden kullanmamız gerçeğini değiştirmiyor. Küresel iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklıktan tutun da, İstanbul'a şehir dışından suyu getirmenin maliyetine kadar pek çok sebep, bizi tasarruflu su kullanımına mecbur kılıyor. Buradan İstanbullulara bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Suyun her bir damlasının önemini bilelim. Günlük kullanımlarımızı buna göre şekillendirelim.”

İstanbul'un gelecekte oluşabilecek su ihtiyacına dair yatırımları bugünden gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Genel Müdür Mermutlu, “İstanbul'un gelecekteki ihtiyacını bugünden hesaplıyor ve ona göre adımlar atıyoruz. Gerek yeni yatırımlar, gerek mevcut kaynakların verimli kullanılması gerekse de kayıp kaçak oranının düşürülmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye genelinde bu oran yüzde 50'ler civarında. İstanbul'da ise 2019 yılında yüzde 22,31 olan oranı 20,68'e düşürdük. Yani Elmalı Barajı'nın yaklaşık 2 katı kadar bir suyu kurtardık. Amacımız bu oranı yüzde 15'lere çekebilmek” şeklinde konuştu.

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