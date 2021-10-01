İstanbul’da ‘barınamıyoruz’ eylemi: Devlet misafirhaneleri öğrencilere açılsın

İstanbul'da bir grup öğrenci, barınma sorununa dikkat çektikleri eylemlerinde "Devlete ait bütün misafirhane ve konuk evleri öğrencilere açılsın” talebinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul'da bir grup öğrenci, barınma sorununa dikkat çekmek için eylem düzenledi. İlk olarak Kadıköy'de Haydarpaşa Garı TCDD misafirhanesi önünde açıklama yapmak isteyip, “Devlete ait bütün misafirhane ve konuk evleri öğrencilere açılsın” talebinde bulunmak isteyen eylemcilere polis tarafından izin verilmedi.

Açıklamalarını Kadıköy Rıhtım'da gerçekleştiren eylemciler, “Biz barınamayan sıra arkadaşlarımızın sesini her yerden yükseltmeye devam edeceğiz. Biz üniversite öğrencisiyiz, okuduğumuz şehre gelemiyoruz. Barınamayan üniversitelilere nasıl çözüm üreteceklerini düşünmek yerine üniversitelileri nasıl engelleriz diye düşünüyorlar. Talebimiz net, tüm devlet misafirhaneleri öğrencilere açılsın” dedi.

Eylemde, “Çözüm önerimizle geldik, 4. ve 5. yatakları değil misafirhaneleri istiyoruz” yazılı pankart açıldı.