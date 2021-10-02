İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılıyor

İstanbul'da pazar günü Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi’nde 07.00-11.00 saatleri arasında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor tarafından düzenlenen “İstanbul'u Koşuyorum” serisinin Bakırköy etabı için 3 Ekim 2021 Pazar günü Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi'nde 07.00-11.00 saatleri arasında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle açıklandı:

*Atatürk Havalimanı Caddesi'nden gelen akım Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine trafiğe kapatılarak akım Eski Havalimanı Caddesi Florya istikametine, Demir Yolu Caddesi'ne veya Atatürk Havalimanı Caddesi'ne geri çevrilecektir.

*Florya istikametinden gelip Eski Havalimanı Caddesi Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine Havuzlu Kavşak Tünel girişlerinden trafiğe kapatılarak akım Havuzlu Kavşaktan Demir Yolu Caddesi, Atatürk Hava Limanı Caddesi'ne veya Eski Havalimanı Caddesi'ne geri çevrilecektir.

*Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti trafiğe kapatılacaktır.

*Adnan Kahveci Bulvarı'ndan Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti ve Havuzlu Kavşak istikameti trafiğe kapatılacaktır.

*Strasburg Caddesi Ataköy Galerya Kavşağı'ndan Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak ve Sirkeci istikametleri trafiğe kapatılacaktır.

*Odabaşı Sokak'tan Rauf Orbay Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

*Mormenekşe Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

*Pancar Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

*Muhtar Halil Kral Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

*İskele Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

*Aksu Caddesi Taşhan Caddesi, Tarhan Kavşağı'ndan Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikametine akım kapatılacak Aksu Caddesi'nden gelen akım köprü üzerinden Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine yönlendirilecek veya Aksu Caddesi E5 istikametine geri yönlendirilecektir.

*Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti Tarhan Kavşağı'na gelmeden trafiğe kapatılarak Pruva 34 Sitesinin Önünden Yanyola, Aksu Caddesi E5 istikametine yönlendirilecektir.

*Bakırköy İDO İSPARK alanından Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti katılımlar.

*Ataköy Marina'dan Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine akım verilmeyecektir.

*Havuzlu Kavşak ile Tarhan Kavşağı arasında bulunan Rauf Orbay Caddesi ve Kennedy Caddesi'ne bağlanan cadde ve sokaklar ve bağlantı yolları 07.30-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif Yollar

*E 5 Kuzey Güney Yol

*Aksu Caddesi E 5 İstikameti ve Sirkeci İstikameti

*10. Yıl Caddesi

*Tarhan Kavşaktan Sonra Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti

*Atatürk Havalimanı Caddesi E5 İstikameti

*Eski Havalimanı Caddesi Florya Kavşak İstikameti

*Adnan Kahveci Bulvarı E5 İstikameti

Strasburg Caddesi E5 İstikameti