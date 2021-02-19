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İstanbul’da bir fen lisesine Doğan Cüceloğlu’nun adı verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz Salı gün hayatını kaybeden ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu’nun adının, Küçükçekmece’deki fen lisesine verildiğini duyurdu. Yerlikaya, okulun yeni isminin Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:49, 19/02/2021
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İstanbul’da bir fen lisesine Doğan Cüceloğlu’nun adı verildi

İstanbul Beşiktaş’taki evinde geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ismi, Küçükçekmece'deki bir fen lisesine verildi.

“DOĞAN CÜCELOĞLU FEN LİSESİ, ÖĞRENCİLERİNE İLHAM KAYNAĞI OLACAK”

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Valisi Yerlikaya, “Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk‘un tensipleri ile İstanbul Küçükçekmece’deki Fen Lisesi’nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.

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