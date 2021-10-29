İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü, İstanbul’da Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi geçit töreniyle kutlandı. Törende, "Türk Yıldızları”nın şovu büyük beğeni topladı.

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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fatih’teki Vatan Caddesi’nde resmi geçit töreni düzenlendi.

Resmi kutlama törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve eşi Asuman Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu birlikte katıldı.

Çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi'ne koştu. Kutlamalar kapsamında; Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı.

Tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından İstanbul Valisi Yerlikaya konuşmasını gerçekleştirdi.

“TÜRK YILDIZLARI” GÖSTERİ YAPTI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan Rabia Bostancıoğlu'nun ödüllü şiirini okumasıyla devam eden törende, lise öğrencileri Hazal Aslan ve Ömür Baha Dokuzlar da Ömer Bedrettin Uşaklı’nın “Akdeniz'e Doğru” şiirini okudu.

Öğretmenlerden oluşan koronun dinletisinin ardından Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri halk oyunları ekibi, folklor gösterisi sundu. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı.

Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan “Türk Yıldızları”nın şovu da büyük beğeni topladı. Resmi geçit töreni öncesinde de İstanbul Valiliği'nde tebrik kabul töreni gerçekleştirildi.