Haberler - Gündem

İstanbul’da dehşet! Otomobilini yayaların üzerine sürdü

İstanbul Ümraniye’de fastfood firması çalışanları ile tartışan bir otomobil sürücüsü aracını iş yeri çalışanları ve yayaların üzerine sürdü.

Yayınlanma: 12:49 - 12 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Ümraniye'de Madenler Mahallesi, İdealist Kent Caddesi üzerinde dün gece 22.30 sıralarında, fastfood firması çalışanları ile tartışan lüks otomobil sürücüsü aracını fastfood firması çalışanları ve yayaların üzerine sürdü.

Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı. Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Lüks otomobil sürücüsünün yaşattığı korku dolu dakikalar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

cep telefonu istanbul otomobil