İstanbul’da dehşet! Otomobilini yayaların üzerine sürdü
İstanbul Ümraniye’de fastfood firması çalışanları ile tartışan bir otomobil sürücüsü aracını iş yeri çalışanları ve yayaların üzerine sürdü.
Ümraniye'de Madenler Mahallesi, İdealist Kent Caddesi üzerinde dün gece 22.30 sıralarında, fastfood firması çalışanları ile tartışan lüks otomobil sürücüsü aracını fastfood firması çalışanları ve yayaların üzerine sürdü.
Sürücünün çarptığı bir kuryenin ayağı kırıldı. Geri manevra yaparak çöp konteynerlerine çarpan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı. Lüks otomobil sürücüsünün yaşattığı korku dolu dakikalar yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)