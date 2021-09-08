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İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü: Yaralılar var

Adapazarı-Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı. Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.

Yayınlanma: 09:39 - 08 Eylül 2021 Güncellenme:
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TCDD’den yapılan açıklamada, “Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu’nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır” denildi.

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