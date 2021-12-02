İstanbul’da feci kaza! Vatan Caddesi savaş alanına döndü

İstanbul Vatan Caddesi'nde sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen kamyonet, taksiye çarptıktan sonra karşı şeride geçip otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsünün kardeşi olay yerine geldiğinde ağabeyinin kaza yapan aracını görünce sinir krizi geçirdi.

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Kaza, 22.00 sıralarında Zeytinburnu Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. İddialara göre, Vatan Caddesi’nde sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 ME 6100 plakalı kamyonet, önünde seyreden 34 THH 18 plakalı taksiye çarptıktan sonra karşı şeride geçip 34 BCM 794 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 34 YR 1144 plakalı başka otomobil de önündeki otomobile çarptı.

KAZADA 3’Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan 3 kişi ve 34 BCM 794 plakalı otomobilde sıkışan 1 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsünün kardeşi olay yerine geldiğinde ağabeyinin kaza yapan aracını görünce sinir krizi geçirdi.

“5 METRE HAVALANMIŞTIR”

Kazayı gören Yusuf Genç, “Seyir halinde giderken beyaz pikap birden beyaz arabanın üstüne uçtu. Karşı şeritten geldi. Direkt arabanın ön camından içeri girdi. 3 kişiydi. Şoförün durumu ağırdı. Siyah arabadaki şoförün durumu da iyiydi. Beyaz arabadaki de iyi görünüyordu. Pikap direkt havadan beyaz arabanın içine girdi. 5 metre havalanmıştır. Pikabın şoförü biraz ağır yaralıydı. Hızını ben çok görmedim. Sadece baktığımda araba havadan geliyordu” dedi. DHA

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