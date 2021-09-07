İstanbul’da FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem imam yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında üsteğmen, uzman çavuş, akademisyen, avukat ve öğretmen de bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, Bylock kullanıcısı oldukları ve örgütün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişiler ile irtibatlı olan şahıslarla operasyonel hat kullanmak suretiyle iletişime geçtikleri veya büfe-sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen , Jandarma Genel Komutanlığında görevli bir üsteğmen ve bir uzman çavuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir uzman çavuş, Trakya Üniversitesinde görevli bir araştırma görevlisi, Bursa Barosuna bağlı bir avukat, bir öğretmen ve 9 sivil olmak üzere toplamda 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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