İstanbul’da fırtına kâbusu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle Maltepe D-100 karayolunda aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine devrildi. Araç sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kadıköy'de ise motokuryeler fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

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İstanbul Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Maltepe D-100 karayolu Ankara istikametinde rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Araç sürücüsü Yusuf Yıldırım, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yusuf Yıldırım, “Yolda ilerlerken rüzgar nedeniyle elektrik direğini bir anda üzerimizde bulduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ekipler de geldi direği kaldırdı şu anda. Enkazı da şurada. Bizde bir şey yok, sadece korku var şu an. Aracımız zarar gördü. Allah’tan ortamıza çakılmadı” dedi.

Öte yandan, Kadıköy Fikirtepe’deki motokuryeler şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Teslimata gidemeyen kuryelerin motosikletleri devrildi. Yağışın etkisiyle de Maltepe D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. DHA

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