İstanbul’da ilginç anlar: Kedi tırmanarak kafasına çıktı

Sultangazi'de köpekten kaçan sokak kedisi, marketin önünde duran Yunus Kazdal'ın üzerine tırmanarak kafasına çıktı.

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Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde oturan bekçi Yunus Kazdal (66), 1 Ağustos Pazar günü işe giderken aynı mahallede bulunan bir marketin önünde arkadaşlarıyla konuşmaya başladı.

O sırada aynı sokakta sahibi tarafından gezdirilen köpek ile karşı karşıya gelen sokak kedisi korkarak kaçmaya başladı.

Kedi bir anda Yunus Kazdal’ın üzerine atladı. Kazdal durumu fark edene kadar kedi bacağından tırmanarak kafasına çıktı.

Ne olduğunu anlamayan Kazdal, kafasında kedi olduğunu fark edince çok şaşırdı. Daha sonra kediyi korkmaması için markette bulunan dondurma dolabının üzerine kadar kafasında taşıyarak bıraktı.

Dondurma dolabının üzerinde bekleyen kedi, köpek sokaktan gittikten sonra dolaptan inerek gözden kayboldu.

“HERKESİN KAFASINA TALİH KUŞU KONAR, BANA KEDİ KONDU”

3 çocuk babası Kazdal “Arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Komşu da köpeğini gezmeye çıkarmış. Bir kedi yavrusu, onu görünce korkup benim bacağıma tırmandı. Ben kediyi kafamın tepesinde gördüm. Ben şok geçirdim. Bir iki dakika ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar gülmeye başladı. Ben de kediyi kafamda tuttum, dondurma dolabının üzerine bıraktım. Dedim herkese talih kuşu konar, bana kedi kondu” dedi. Kazdal “Ben hayvanları çok seviyorum, evim sokağın dibinde. Binamda 10 tane daire var, 9’uyla kediler yüzünden konuşmuyorum. Sırf bu kediler yüzünden kendime bahçe yaptım. Çalıştığım yerde keklik kuşum var, bıldırcın, köpeğim var” diye konuştu. (DHA)