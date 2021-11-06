İstanbul’da ilginç dolandırıcılık

İstanbul'da Özbekistan uyruklu 30 yaşındaki bir kişi, 75 yaşındaki kadını 'ben senin yeğeninim' diyerek 2 ayrı zamanda 93 bin lira dolandırdı.

Habip ATAM

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İstanbul’da yaşlı ve yalnız kişileri telefonla arayarak kendini, ‘Ben senin oğlunum, torununum ya da yeğeninim’ diyerek tanıtmak suretiyle yeni bir dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.

Bunun son örneklerinden biri ise Kadıköy’de yaşayan 75 yaşındaki S.Z.D. isimli yaşlı kadının başına geldi.

‘YURTDIŞINDA YAŞAYAN YEĞENİNİM’

Özbek uyruklu, 30 yaşındaki Gulam Kadir İ., yaşlı kadını telefonla arayarak kendini Hollanda’da yaşayan yeğeni olarak tanıtıp 2 farklı zamanda 7 bin euro ve 16 bin TL istedi.

İstenilen paraları bankadan çekerek yeğeni sandığı dolandırıcıya gönderen yaşlı kadın, şüphelenince durumu polise bildirdi.

Bununu üzerine çalışma başlatan polis, yaşlı kadınla birlikte dolandırıcının üçüncü kez aramasını bekledi.

Tahminin de yanılmayan polis, dolandırıcının üçüncü kez aramasını kayıt altına aldı.

‘ASLAN YEĞENİM’

Telefon görüşmesinde dolandırıcı yaşlı kadına, yine bankadan 25 bin TL para çekip kendisine vermesini, daha sonra da bu parayı geri ödeyeceğini söyledi.

Yaşlı kadın da ‘tamam oğlum, aslan yeğenim benim’ diyerek bozuntuya vermeden konuşmayı sürdürdü.

Daha sonra buluşma yerine giden dolandırıcı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Gulam Kadir İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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