İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

İstanbul’da polis ekiplerince IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

SÖZCÜ İSTANBUL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, IŞİD silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da 19 Ağustos günü 8 ilçede, 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.