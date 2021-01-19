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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı 

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 06:47, 19/01/2021
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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 gözaltı 

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik 5 ilçede 20 adrese yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, il genelinde IŞİD terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 5 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Fatih ve Eyüpsultan’da bulunan binalara giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:06:45,