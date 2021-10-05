İstanbul’da IŞİD operasyonu

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye’deki savaş bölgelerine gidip geldikleri, örgüte eleman temin ettikleri, sosyal medya propagandası yaptıkları, maddi menfaat sağladıkları, lojistik destek arayışında oldukları öne sürüldü.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Özel Hareket ve TEM operasyon timinin de destek verdiği operasyon 06.00'da eş zamanlı olarak başladı. Başakşehir, Esenyurt, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Beyoğlu'nda 18 adrese yönelik baskında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde IŞİD bağlantılı olarak, Suriye'deki savaş bölgelerine gidip geldikleri, örgüte eleman temin ettikleri, sosyal medya propagandası yaptıkları, maddi menfaat sağladıkları, lojistik destek arayışında oldukları öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.