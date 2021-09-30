İstanbul’da kamu konutu satışı
İstanbul'da mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutları satışa çıkıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Konutlar, 18 ve 19 Ekim 2021 tarihinde, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Topkapı Emlak Müdürlüğü, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sk. No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih, İSTANBUL adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satılacak.
Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4’ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecek. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.