İstanbul’da kar ne zamana kadar devam edecek? Dondurucu soğuklar gitmiyor…

Beklenen soğuk hava dalgası yurdu esir aldı ve birçok şehirden kar yağışına dair haberler geliyor. Kara hasret kalan İstanbul’da bazı bölgelerde beyaz örtü oluşurken bazı semtlerde ise kar etkili olamadı. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda daha geniş bir alanda örtü bırakan kar yağışının bugün de yer yer şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR 2 GÜN DAHA SÜRECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da birkaç gündür yer yer etkili olan kar yağışı iki gün daha devam edecek. Soğuk hava dalgası ise hafta boyu yurt genelinde kendini gösterecek. Kar yağışı etkisini kaybetse de soğuklar sürecek.

ANADOLU YAKASI DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Kar yağışı İstanbul’da Anadolu Yakası’nı daha çok etkilerken Avrupa Yakası’nda ise iç ve yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu. Bugün de kar yağışı Anadolu Yakası’nda daha geniş bir alanı etkileyecek ancak şehir genelinde kar kendini göstermeye devam edecek.

BİRÇOK ŞEHİRDE BEYAZ ÖRTÜ OLUŞTU, BUGÜN DE SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir’in doğusu, Kahramanmaraş’ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar olarak görülesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.