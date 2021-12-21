İstanbul’da kar yağış başladı! Güneş ve kar bir arada…

İstanbul'da öğlen saatlerine kadar kendini gösteren güneş bazı semtlerde etkisini kaybederken yer yer kar yağışı gözlenmeye başladı. Kuzeyden gelen kütlelerin artmasıyla kar yağışının etki alanını genişletmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye başladı. Özellikle şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Kar yağışının gece saatlerinde kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

MARMARA’NIN YÜKSEKLERİNDE KAR GÖRÜLECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi’nde havanın bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

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