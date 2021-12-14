İstanbul’da kentsel dönüşüm skandalı!

CHP’li Tarık Balyalı, KİPTAŞ tarafından 2015’te yapımına başlanan ve hasılat paylaşımı ile gerçekleştirilen Loca Mahal konut projesinde KİPTAŞ’ın 124 milyon lira zarar ederken yüklenici firmanın 600 milyon lira hasılat aldığını söyledi.

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İBB Meclisi'nin aralık ayı oturumlarının ilk birleşiminde, daha önce Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı arasında polemiğe neden olan İBB şirketi KİPTAŞ'ın Loca Mahal projesi tekrar gündem oldu.

Önce CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanında şu an Ümraniye Belediye Başkanı olan İsmet Yıldırım'ın KİPTAŞ Genel Müdürü olduğu dönemde başlayan Loca Mahal projesi ile ilgili soru önergesi verdi.

Soru önergesine, AKP'li meclis üyeleri konunun yargıya yansıdığını söyleyerek tepki gösterdi.

“SİGORTACILIKTAN VAZGEÇİP İNŞAAT İŞİNE GİRDİ”

Tartışma sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı proje ilgili yeni bilgiler açıkladı.

Projenin mülkiyet sorunu olduğunu belirten Balyalı, şöyle konuştu:

* Ortalama 770 milyon lira hasılat bekleniyordu. Bu projeyi yapan inşaat firması aslında sigortacılık yapan bir firmaydı. Ama bu proje gündeme geldiğinde sigortacılıktan vazgeçip inşaat işine girdi.

* Daha önceki tartışmada firma sahibinin dönemin KİPTAŞ genel müdürü ile bir akrabalık ilişkisi olduğunu söylemiştim.

* İsmet Yıldırım da cevap verip ‘benim böyle bir akrabam yok' demişti. Doğru söylüyor, o gün itibari ile yoktu.

* Bu proje 2015 yılında başladığında firma ihaleyi aldığında sahipleri başka iki kişiydi. Ama iş ilerleyip bizim dönemimizde mülkiyet ve Milli Emlak ile ilgili bütün sorunlar çözüldükten sonra firmanın yüzde 100'ünün sahibi genel müdürün yeğeni oldu.

Balyalı, hasılat paylaşımı kapsamında KİPTAŞ'a kalan ve satıp gelir edeceği 96 dairenin borçtan dolayı Milli Emlak'a devredildiğini ve firmanın yönetimindeki değişikliğinde de bu gelişmenin ardından olduğunu söyledi.

“KİPTAŞ PROJEDE ZARAR ETTİ”

Balyalı, şöyle konuştu:

* Öyle ilginç bir proje ile karşı karşıyayız ki hasılat paylaşımı diyorsunuz ama ortada KİPTAŞ adına hasılat paylamışı yok.

* KİPTAŞ'ın zarar ettiği bir proje var. KİPTAŞ bu projeye 2015 yılından bugüne kadar 324 milyon lira para harcamış.

* Ne yazık ki elinde var olan 33 dairenin bedeli dahil olmak üzere 220 milyon lira hasılata sahip olacak. Ve proje bittiğinde net zararı 124 milyon lira olacak.

* Bir yandan firmaya bakıyoruz, zarar etmiş mi diye. Bu hasılat paylaşımı sadece firmaya yaramış.

* 600 milyon lira civarında hasılata sahip firma. Kamu adına görev yapan meclis üyeleri olarak KİPTAŞ'ın uğradığı bu zararın hesabını sormak zorundayız.

“İSTANBULLULAR HESAP SORAR”

Balyalı şöyle devam etti:

* Loca Mahal projesinin bütün sorunları bizim dönemimizde çözüldü ve teslimler başladı. Bu proje sürekli irdelenmek zorunda.

* Neden bu ilişkili kişiler, projenin tüm sorunları çözüldükten sonra bu şirketin yüzde 100 hissesine sahip oldu? Sigortacılık yapan bir şirket iştigal konusunu değiştirdikten sonra 770 milyon lira hasılat beklentisi olan projeyi nasıl aldı?

*Yüzde 6 teminatın nasıl kendisinden yüzde 3 oranında kesildi? Bu firmanın kimlerin adına kurulduğu meselesini sorgulamak bizim görevimiz. Sormazsak İstanbullular bize hesap sorar.

2020'DE SAHİBİ DEĞİŞTİ

Balyalı'nın gündeme getirdiği şirket, Şaheser Konut İnşaat A.Ş. Uzunlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi adıyla 1996 yılında kuruldu.

2009 yılında adı Şaheser Turizm Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi olarak değiştirildi. 2015 yılında Şaheser Konut İnşaat A.Ş olan üç ortaklı şirketin tek sahibi 23 Ekim 2020 itibariyle Osman Özdemir oldu.

Balyalı, Özdemir'in İsmet Yıldırım'ın yeğeni olduğunu açıkladı. 20 blok, bin 262 konut ve 77 ticari birimden oluşan projenin, tamamlanan 690 konut ve 64 dükkânlık bölümünün hak sahiplerine anahtar teslimi için 17 Ağustos 2021'de düzenlenen tören de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilmişti.

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