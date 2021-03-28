İstanbul’da konteyner gemisi iskeleye çarptı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Liberya bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisinin 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı’da yanaşma manevrası sırasında Marport’a ait iskeleye çarptığını bildirdi.

Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluştuğu açıklanırken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmediği belirtildi.

Geminin şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunmakta olduğunu, incelemelerin devam ettiğini bildiren Denizcilik Genel Müdürlüğü, “İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir” açıklamasında bulundu.

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