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İstanbul’da kuraklık önlemi: 1000 metrekareden büyük yapılarda sarnıç zorunluluğu geldi

İBB Meclisinde oybirliği ile kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği değişikilği ile 1000 metrekarenin üzerindeki yapılara yağmur sularını depolamak üzere sarnıç zorunluluğu getirildi.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 22:41, 14/01/2021
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İstanbul’da kuraklık önlemi: 1000 metrekareden büyük yapılarda sarnıç zorunluluğu geldi

İBB Meclisi ocak ayının son oturumunda İstanbul İmar Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile 1000 metrekarenin üzerindeki parsellerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, oto yıkama, tuvalet rezervuarları gibi işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak, çatı ve zemin suları yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanması zorunlu oldu.

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, değişiklik ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu düzenlemenin hem çağın şehir tasavvuru açısından küresel iklim değişikliği açısından çok anlamlı olduğunu hem de çevresel bilinç açısından çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. İstanbullulara hayırlı olsun” dedi.

CHP'li  Meclis Üyesi Sedat Özkan da yönetmelik değişikliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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