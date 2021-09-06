İstanbul’da metronun simgesi değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin değiştiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Karaismailoğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da metronun simgesinin değiştiğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul'da metronun yeni simgesi” diyerek yeni logoyu paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Karaismailoğlu’nun açıklamasına tepki gösterdi.

“HİZMETİ AYRIŞTIRMAK HİÇ HOŞ DEĞİL”

Karaismailoğlu'nun, “İstanbul'da metronun yeni simgesi” diyerek yeni logoyu duyurduğu paylaşımını alıntılayan Ongun, “Sayın Bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil” ifadelerini kullandı.