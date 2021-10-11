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İstanbul’da mide bulandıran görüntü

İstanbul Şişli'de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki topladı.

Yayınlanma: 10:56 - 11 Ekim 2021 Güncellenme:
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Görüntüler Şişli Kuştepe’de kaydedildi. Sakarya plakalı bir aracın içerisinde tavuk satışı yapan bir kişi kameralara yansıdı.

Görüntülerde araç içerisinde kesilen tavuklar, torbalara konularak satılıyor. Görüntüyü çeken kişi, “böyle tavuk mu satılır” diyerek satıcıya tepki gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. (İHA)

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