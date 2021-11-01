İstanbul’da minibüsler taksiye çevriliyor

İBB, hem taksi sayısını artırmak hem de atıl durumda kalan minibüs hatlarındaki esnafın mağduriyetini gidermek için yeni bir adım atıyor.

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İstanbul’da 750 Minibüs ve 250 Taksi-Dolmuş taksiye dönüştürülüyor. Toplam 1000 taksi plakası, başvuru yapan hak sahipleri arasından kurayla belirlenecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk kurayı çekeceği etkinlik 2 Kasım 2021 Salı günü saat 11:00’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı ettiği toplantıda, daha önce defalarca reddedilen İstanbul genelinde raylı sistem hatlarının gelişmesi nedeniyle ihtiyaç fazlası duruma düşen 750 adet minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi kabul edilmişti. Karar doğrultusunda başvuru süreci başladı.