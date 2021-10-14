İstanbul’da okul servislerine yönelik denetim

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Sarıyer Maslak ve Beşiktaş'ta gerçekleştirilen denetimlerde servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, öğrenciler corona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri ve sivil trafik ekipleri İstanbul’da okul servis araçlarını denetledi.

Sarıyer Maslak'ta ve Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durduruldu. Ekipler, corona virüs salgını dolayısıyla temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve maske kontrolü yaptı.

Servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları ile araçların arka kısmında bulunan ‘DUR' levhasına da bakıldı. ‘DUR' levhası yanmayan bir servis şoförüne ise İdari para cezası uygulandı.

“BİZİM EKMEĞİMİZİ ÇALIYORLAR”

Öte yandan denetimler sırasında emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücüye 144 lira para cezası kesildi. Cezaya tepki gösteren sürücü şöyle konuştu:

“Ben buraya gelirken dört tane beş tane kaçak servis görüyorum. Ben bu evrakları alabilmek için 8 tane 10 tane evrak alıyorum ve kemerden ceza yiyorum.

6 ay uğraşıyorum ben her türlü evrağı almaya çalışıyorum. Ama şuradan gelirken görüyorum kaçak servisler var. Bizim ekmeğimizi çalıyorlar ve vergi de ödemiyorlar. Onlara ceza yazın.” İHA