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İstanbul’da ormanlara girme yasağı uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dev metropolde ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Yayınlanma: 15:23 - 01 Eylül 2021 Güncellenme:
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İstanbul’da ormanlara girme yasağı uzatıldı

Türkiye genelinde pek çok şehirde seri orman yangınları sonrası 30 Temmuz 2021–31 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul’daki ormanlık alanlara giriş yasaklanmıştı. Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yasağın uzatıldığını duyurdu:

“İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 EYLÜL 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

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