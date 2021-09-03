İstanbul’da otomobil durağa daldı: Yaralılar var

Beyoğlu, Kasımpaşa'da hafif ticari araç, otobüs durağına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre içlerinde araç sürücüsünün de olduğu 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa, Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre durakta bekleyenlerden 6 kişi ve araç sürücüsü yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.(DHA)