Haberler - Gündem

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu! İş çıkışı trafik kilitlendi

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Birçok noktada araçlar adım adım ilerlerken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk yüzde 87’ye ulaştı.

Yayınlanma: 17:23 - 23 Kasım 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Maltepe'de E-5'de yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluk haritası saat 18.20 sıralarında yüzde 87 yoğunluk gösterdi.

Kanal İstanbul'un imar planlarında ayrımcılık: İBB ve CHP'li belediyelerin arazilerine düşük imar verilecek İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul'un imar planlarında ayrımcılık: İBB ve CHP'li belediyelerin arazilerine düşük imar verilecek İmamoğlu'ndan 'ekmek zammı' açıklaması İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan 'ekmek zammı' açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CHP E-5 Ekonomi İBB istanbul Kanal İstanbul trafik