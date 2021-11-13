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İstanbul’da taksici terörü: Kafana sıkarım

Üsküdar'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.

Yayınlanma: 13:48 - 13 Kasım 2021 Güncellenme:
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Üsküdar, Altunizde’de sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Fıstık’ı aracına almadı.

Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Fıstık’ı kafana sıkarım” diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı.

O anlar görüntülere yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı. (DHA)

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