İstanbul’da yarım tona yakın uyuşturucu yakalandı

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü, son iki haftada toplamda 440 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda hap ele geçirdi. 178 kişiye işlem yapıldı, 91 kişi ise tutuklandı.

Habip ATAM

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İstanbul Narkotik polisi, 16 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti’ konusunda yaptığı çalışmalar sonucunda 3 ayrı operasyon düzenledi.

Esenyurt, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde düzenlenen torbacılara yönelik operasyonlarda, 178 kişi yakalandı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise;

363 kilo eroin, 47 kilo metamfetamin, 27 kilo esrar, 3 kilo kokain, 11 bin 984 uyuşturucu hap 18 adet tabanca, 3 av tüfeği ile yaklaşık 120 bin TL para ele geçirildi.

Bir aylık takip sonucu iki farklı adreste yakalanan eroinin 1 kilosunun, Tunus uyruklu şüphelinin evinde bulunduğu belirtilirken, hapların ise Bakırköy’de belirlenen bir adreste kalan Suriye uyruklu şüphelilere ait tatlı kutusunun içinde yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan 178 kişiden 91’i tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.