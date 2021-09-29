İstanbul’da zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Ümraniye'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü aşırı hızla ilerlediği kavşakta zincirleme kazaya neden oldu. Kazaya karışan 5 araç kullanılmaz hale gelirken, olayda 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Sezgin yönetimindeki 16 LJB 66 plakalı otomobil aşırı süratli bir şekilde kavşağa girdi. 4 aracın kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsü yaralı bir şekilde araçtan indikten sonra diğer sürücülere zor anlar yaşattı.

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan ikisi hafif ticari araç, üçü otomobil olmak üzere toplam 5 araç kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü işlemlerini yapan polis ekiplerine de zor anlar yaşattı.

GÖSTERGE 130’DA TAKILI KALDI

Yaralı sürücü daha sonra polis eşliğinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Metin Sezer’in kullandığı otomobilin kadranının 130 kilometrede kaldığı ve araçta içki şişesi olduğu görüldü. Kaza nedeniyle kavşakta trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

“MİLLETE SALDIRIYOR”

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü, “Ben hiç göremedim, kendimi kurtarmıştım, yoluma gidiyordum. Arkadan gelen mavi araç, ticari araca vurdu. O da geldi bana vurdu arkadan. Zincirleme kaza geçirdik. Mavi aracın şoförü alkollü. Şişesi içerisinde. Araba 120-125 kilometrede kilitlenmiş. Sürücü şu an polis memurunun yanında. Millete saldırıyor, kafası güzel” dedi. DHA

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