İstanbul’daki 25 hazine arazisi açık arttırmaya çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İstanbul’da hazineye ait 25 arsayı 14 Aralık’ta açık arttırma ile satışa çıkarıyor. Satışa çıkan taşınmazların 6’sı Şile’de Karadeniz kıyısında bulunuyor ve otel imarına sahip. En yüksek fiyat biçilen taşınmaz ise Arnavuktöy’de 22 milyon 904 bin liradan açık arttırmaya çıkarılacak olan benzin istasyonu imarına sahip olan parseller.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, kendisine tahsis edilmiş olan hazine arazilerini, 14 Aralık'ta açık arttırma ile satışa çıkaracağını duyurdu. İstanbul sınırları içinde satışa çıkarılan arsalar, Kanal İstanbul'un içinden geçeceği Arnavutköy ilçesi ile Beylikdüzü ve Şile'de bulunuyor.

Bakanlık yaptığı duyuruda arsa satışının yüzde 25 peşinat, KDV’den muaf ve 24 ay vade imkanıyla açık arttırma yöntemi ile gerçekleştireceğini açıkladı.

KONUT, TURİZM VE AKARYAKIT İSTASYONU

Açık arttırma ile satışa çıkan parseller planlarda; konut, turizm tesisi ve akaryakıt istasyonu imarına sahip. Arsaların fiyatları 402 bin TL ile 22 milyon 904 bin lira arasında değişiyor.

En yüksek fiyata sahip olan 22 milyon 904 bin liralık parsel; Arnavutköy'de 3 parselden oluşan yaklaşık 6 bin metrekarelik “akaryakıt istasyonu alanı.”

Konut imarına sahip 16 parselin biri Beylikdüzü'nde 15'i ise Arnavutköy'de bulunuyor. Turizm tesisi fonksiyonuna sahip 6 parsel de Şile'de bulunuyor.

Karadeniz sahilinde otel imarına sahip 6 parselin her birine 1.4 milyon lira değer biçilmiş.

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